وأضاف شويجو:" نحن لم نعد نحارب أوكرانيا، وإنما نحارب الغرب ككل، مشيرا إلى أن الغرب يدعم أوكرانيا بــ 70 قمرا اصطناعيا عسكريا و200 قمر اصطناعي للأغراض المدنية، ويشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من حلف "الناتو".

وتابع وزير الدفاع الروسي "هناك عمليات عسكرية كبيرة وصعبة يقوم بها العسكريون الروس بشرف"، منوها بأن القوات الروسية حررت أراضي لوجانسك ومناطق أخرى عديدة في دونيتسك وخيرسون وزابوروجيا.

وعن الخسائر، قال شويجو:" إن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61 ألفا و207 قتلى، و49 ألفا و368 مصابا، مشيرا إلى أن خسائر الجيش الروسي وصلت إلى 5939 قتيلا.