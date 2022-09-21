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وزير الكهرباء: نتعاون مع القطاع الخاص للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:00 ص
وزير الكهرباء: نتعاون مع القطاع الخاص للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
 
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية تصديره للخارج واﻻستفادة من إدخال العملة الصعبة للبلاد، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال سواء الأجنبي والمحلى.
 
وأوضح شاكر أن مصر تسعى لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، وذلك لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

اليوم السابع بلس

الطاقة النظيفة



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