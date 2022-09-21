وزير الرياضة يستعرض تقريرا حول تدشين المنصة الوطنية للشباب "كياني"

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول التدشين الرسمي للمنصة الوطنية للشباب "كياني" وأهداف المنصة.

وأوضح وزير الشباب أن منصة كياني تُعد حلقة الوصل والتواصُل الفعال بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، التي تقدم خدمات وفعاليات تفيد الشباب المصري الذي يبحث عن خدمات واستشارات موثوق فيها؛ لخلق علاقة قوية وثقة بين الشباب والوزارات والهيئات المختلفة، من خلال محتوى ولغة سهلة ومُبتكرة لجذب فئة الشباب. لذا، كان الهدف هو الوصول للشباب في 27 محافظة، عبر الهواتف المحمولة، بطريقة تضمن الوصول بسلاسة وسهولة إلى كلِ شابٍ مصري.

هذا، وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن تطبيق "كياني" مُقسم إلى 4 أقسام، هي: "خدماتي" لتقديم الخدمات الرياضية والشبابية، وكذا الخدمات الحكومية، وخدمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة بمصر، و"مشاركاتي" لتقديم كل الفعاليات المصرية، والدورات التدريبية، وبرامج لريادة الأعمال وتمويل المشروعات، و"آرائي" لتقديم العديد من المقالات من الخبراء للشباب، ومن الشباب للشباب، وأخيرًا "موجهي" لتقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من جانب الخبراء.

وعرض الدكتور أشرف صبحي، فعاليات حفل التدشين الرسمي للمنصة يوم 10 سبتمبر 2022، والذي تم خلاله عرض أهداف المنصة، المتمثلة في تنفيذ تطبيق بهوية بصرية مميزة بشكل مبتكر لجذب الشباب، ليتم من خلاله تقديم الآلاف من الخدمات والفعاليات من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية.

وأفاد صبحي بأن فريق المحتوى أكَّد خلال الحفل أنه قد تم إجراء ورش عمل تدريبية لكافة الوزارات لشرح سياسة المحتوى، وتدريب مُمثلى الوزارات والهيئات على تقديم خدماتهم ضمن سياسة التطبيق، والعمل على تعديل ملاحظاتهم. هذا بالإضافة إلى إجراء تقييم داخلى وخارجى مستمر لتطوير سياسة المحتوى.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، كلمة الدكتور محمد عبد الدايم المدير التنفيذي للمنصة خلال الحفل، والتي أشار من خلالها إلى أنه تم عقد شراكات مع 32 وزارة بإجمالي أكثر من 100 هيئة حكومية وغير حكومية للوصول لكل شاب فى مصر، كما أنه تم الوصول لقرابة 650 خدمة وفعالية جديدة للشباب، وخلق قيمة حقيقية لنحو 70 مليون عميل مُستهدف من أكثر من 100 مؤسسة وهيئة حكومية وغير حكومية على جانب مُقدمى الخدمات.

هذا، وأكَّد وزير الشباب في الاجتماع أنه بعد 48 ساعة فقط من إعلان التدشين الرسمي للمنصة، احتل تطبيق كيانى المركز الأول بين كل التطبيقات المجانية على App Store من حيث عدد التنزيلات وحجم الاستخدام.