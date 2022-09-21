وأضاف شويجو خلال اجتماع عسكري، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، "بعد أن سيطرت القوات الروسية على ماريوبول التى تضررت بشدة من القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السكن لجميع من فقدوا منازلهم واستعادة مرافق البنية التحتية".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن متخصصين من قطاع البناء العسكري يعملون على مدار الساعة لتوفير المساكن لمتضرري مدينة ماريوبول الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، لافتا إلى أنه تم تشييد 3 مبان سكنية في ماريوبول وتم تجديد مساحة 40 ألف متر مربع.

وأضاف أنه تم بناء مركزين طبيين متعددي الأغراض بسعة إجمالية تبلغ 260 سريرا في لوهانسك وماريوبول في 84 يوما فقط، وتم إنشاء خط أنابيب مياه بطول 14 كيلومترا في مدينة فولنوفاكيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تعمدت تدمير مرافق البنية التحتية الاجتماعية في جمهوريات دونباس والمدن الأوكرانية، مضيفا أن"القوات الروسية على العكس من ذلك تهيئ الظروف لاستعادة الحياة السلمية في المناطق المحررة".