وزير الدفاع الروسى: قرار التعبئة الجزئية ردا على سياسات الغرب

وكالات

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن قرار زيادة القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف جندي اعتبارًا من 1 يناير 2023 كان نتيجة لسياسة الغرب لاحتواء روسيا وحلفائها.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "الناتو يواصل تقدمه على الحدود الروسية من خلال زيادة عدد الدول الأعضاء فيه".. قائلا "في ظل هذه الظروف ومن أجل ضمان الأمن العسكري لدولتنا قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة عدد القوات المسلحة بـ 137 ألف جندي اعتبارا من 1 يناير 2023 والتي ستشكل وحدات عسكرية جديدة".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في خطابه المتلفز في وقت سابق اليوم- بأن الهدف النهائي للغرب هو تدمير روسيا في نهاية المطاف.

ووفقا لبوتين، فإن الغرب "تجاوز كل الخطوط" في سياسته العدوانية المعادية للبلاد، قائلا "لقد سمعنا تهديدات ضد بلدنا وشعبنا وبعض السياسيين غير المسؤولين في الغرب يذهبون إلى أبعد من الحديث عن خططهم لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية بعيدة المدى، أسلحة من شأنها أن تمكن من شن هجمات على شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى من روسيا".