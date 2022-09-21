وزير الدفاع الروسى عن التعبئة الجزئية: لدينا موارد ضخمة و 25 مليون فرد

أ.ش.أ

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الأربعاء، عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش فى روسيا، إن جيش بلاده يتمتع بموارد ضخمة بالإضافة لـ 25 مليون فرد.

وحسب موقع الشرق، أضاف شويجو أن من تم استدعاؤهم للخدمة في الجيش خلال التعبئة الجزئية التي أعلن عنها بوتين الأربعاء، سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وأضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".