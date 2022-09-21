وزير التنمية المحلية يوجه باختيار منسقين بالمحافظات لمبادرة "قيم وحياة"

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وفى بداية اللقاء قدم الدكتور على جمعة التهنئة إلى وزير التنمية المحلية على توليه المسئولية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والسداد لخدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية الدور المجتمعي الذى تقوم به الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدعم خطط وجهود الحكومة فى المجالات التنموية التى تهم المواطنين بما يساهم فى تحسين مستوي المعيشة لهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم .

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم مجالات التعاون مع الوزارة وبصفة خاصة تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً فيما يخص مشروع " قيم وحياة " لتوعية الشباب والنشء بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمي والأخلاقى لهم .

وتم استعراض أهم الأنشطة والنجاحات التى تحققت على أرض المحافظات فيما يخص "قيم وحياة " خلال السنوات الماضية منذ بدء تنفيذه والدورات التدريبية والندوات التوعوية التى تم تنفيذها فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية بجميع المراكز والقرى بالمحافظات ، حيث تم الاتفاق على سرعة البدء فى تفعيل المشروع على أرض المحافظات واختيار محافظتين وتحديد منسق لكل محافظة بما يساهم فى مساندة المشروع والمشاركة فى توعية المواطنين بمجموعة من القيم الإنسانية والمجتمعية.

كما تم الاتفاق أيضاً على دعم المبادرات المجتمعية الشبابية التى تقوم بها الدولة والأطراف الثلاثة بالمحافظات وتقديم المساندة لها بما يدعم توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص محور بناء الإنسان المصرى والاهتمام بملفات التثقيف وبناء الوعى للمواطنين بمختلف الفئات العمرية وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في إنجاز أهداف التنمية .

وقدم الدكتور على جمعة الشكر لوزير التنمية المحلية على جهوده الكبيرة فى خدمة المواطنين بمختلف المحافظات وتحقيق تنمية حقيقية ودعم جهود التنمية فى المحافظات بما يسهم فى تحقيق إنجاز حقيقى على أرض الواقع.