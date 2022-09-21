وزير التعليم العالى: نظام الملكية الفكرية سيسهم فى تعظيم الابتكار

كتب سمير حسنى

قال محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نظام الملكية الفكرية سيسهم في تعظيم الابتكار، لذا يجب النظر إليها بمنظور أوسع من مجرد الحماية، معلقا: لابد من استخدام نهج مناسب للملكية الفكرية بهدف الوصول للتنمية المستدامة".

أضاف وزير التعليم العالي، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استخدام الملكية الفكرية بكفاءة يتطلب الالمام الكافى بمختلف جوانبه، بما يشمل التسجيل وسياسات تسويق الملكية الفكرية وآليات الشراكة والتفاعل، مؤكدا أن هناك تطورا ملحوظا في أعداد الأبحاث العلمية، كما ان هناك جهودا قائمة في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي من خلال مشروعات لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

دعا "عاشور" إلى تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات المختلفة على استخدام الملكية الفكرية للحفاظ على ابتكاراتهم.