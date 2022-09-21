اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:03 م
أكرم القصاص
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وزير الإعلام العمانى يُشيد بالتنمية الشاملة فى مصر بقيادة الرئيس السيسى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:21 م
وزير الإعلام العمانى يُشيد بالتنمية الشاملة فى مصر بقيادة الرئيس السيسى وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى
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أشاد وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء في كلمة للحراصي خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع وزراء الإعلام المشاركين في أعمال الدورة الـــ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكد الحراصي، أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في البناء التنموي والحضاري، وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي الذي يرسخ قوة الكيانات الوطنية واستقرارها من جميع النواحي.

وأشار إلى أهمية قيام الإعلام بنشر الفهم الصحيح والعميق لمقاصد الدين الإسلامي الذي يدعو للسِّلم والاستقرار وبناء الأوطان ونشر المعرفة والعلم.


الرئيس السيسي

مصر

سلطنة عمان

التنمية فى مصر

عملية التنمية فى مصر

مجلس وزراء الإعلام العرب



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