وزيرة الهجرة: انشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج بناء على طلب منهم

كتب محمود راغب

كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، البدء فى إجراءات إنشاء شركة مساهمة للمصريين فى الخارج، ياتى تلبية لرغبة قطاع عريض من حول العالم، بهدف المشاركة في الاستثمارات الوطنية.

وأشارت وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جارٍ حاليا اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة، وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة لمواطنينا بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار في مصر .

ولفتت الوزيرة، إلى أنها عرضت أبرز جهود الوزارة في التعاون وتنسيق الجهود مع وزارات الدولة لخدمة المصريين بالخارج، على المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وكذلك التوصيات الخاصة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والتى من بينها طلب للمصريين فى الخارج بإنشاء شركة مساهمة، وقد وافق رئيس الوزراء على توصية إنشاء شركة مساهمة مصرية للمصريين بالخارج.