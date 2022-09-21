وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لديهم رغبة قوية للاستثمار فى مصر

كتب محمود راغب

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة، أن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الأخير كان فرصة عظيمة لها للقاء ممثلى كافة الجاليات المصرية حول العالم، لافتة إلى أنها حرصت على إدارة جلسات المؤتمر بنفسها .

وأشارت وزيرة الهجرة، لليوم السابع، إلى أن من أهم الجلسات التى ناقشها المؤتمر جلسة خاصة بالاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج والبنوك، وعبر المصريين بالخارج وقتها على رغبتهم القوية فى الاستثمار وتحويل مدخراتهم لمصر .

وقالت: هذا المؤتمر كان بمثابة نقطة انطلاق، حيث خرج المؤتمر بمجموعة ضخمة من التوصيات فى كل ملف من الملفات النقاشية، ومن هنا جاءت اللقاءات المكثفة التى حرصت على عقدها مؤخرا مع الوزراء فى الحكومة والجهات المختلفة لبحث طلبات ومقترحات المصريين فى الخارج والتى فى مقدمتها رغبتهم القوية الاستثمار فى مصر .