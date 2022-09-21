وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "عقد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أول اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ووفقا للمتحدث، أعرب كليفرلي عن تقديره لحضور نائب الرئيس الصيني وانج كيشان لجنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، ورسالة التعزية التي بعثها الرئيس الصيني شي جين بينج.

كما أوضح كليفرلي أهمية المشاركة البناءة مع الصين بصفتها أحد أعضاء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في القضايا الرئيسية بما في ذلك التحديات الخارجية والأمنية وتغير المناخ والصحة العالمية.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه إزاء التوترات الحالية في مضيق تايوان، كما أمد إدانة المملكة المتحدة لما وصفه ب"الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".