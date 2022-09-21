نيويورك تايمز: مشاركة ليز تراس بجمعية الأمم المتحدة تحدد العلاقة مع أمريكا وأوروبا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس فى أول مهمة دبلوماسية دولية لها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ستحدد طبيعة العلاقة التي ستربط بلادها بكل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أثناء فترة منصبها.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد ساعات من انتهاء جنازة الملكة إليزابيث، غادرت رئيسة الوزراء إلى نيويورك، حيث تعقد جولة من الاجتماعات الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي يمكن أن تحدد نغمة علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثناء وجودها فى في المنصب.

وفي الوقت الذي دفعت فيه وفاة الملكة في 8 سبتمبر تراس إلى الصدارة العالمية، ومنحها دورًا في التحدث أمام مئات من قادة العالم في جنازة الملكة فى كاتدرائية وستمنستر أبي، فقد عطلت أيضًا خطتها لمواجهة ارتفاع الأسعار مع تعليق البرلمان بعد أيام فقط من انتقالها إلى داونينج ستريت، مجلس الوزراء.

وتلتقي تراس يوم الأربعاء بالرئيس بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. والتقت يوم الثلاثاء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رفضت وصفه بأنه صديق أو عدو خلال حملتها الأخيرة لقيادة حزب المحافظين.

وفي طريقها إلى نيويورك، قالت تراس للصحفيين إن بريطانيا لم تعد تتوقع التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في "المدى القصير إلى المتوسط". من ناحية ، كان ذلك مجرد اعتراف بما كان واضحًا منذ فترة طويلة. لكن محللين قالوا إن ذلك يهدف أيضًا إلى إزالة أي نفوذ تمتلكه إدارة بايدن في الضغط على بريطانيا لحل نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة في أيرلندا الشمالية.