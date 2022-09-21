نقابة أطباء مصر تنعى الطبيبة الشابة وئام حمزة أبو العلا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الأسى، الطبيبة الشابة وئام حمزة أبو العلا، أخصائى الأمراض الجلدية بمستشفي التبين المركزي، ودعت الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويتقبلها عنده من الشهداء والصديقين.

ونعت النقابة العامة للأطباء ، ببالغ الأسى، أخصائية النساء والتوليد بالإسكندرية والتي توفاها الله إثر حادث سير، ودعت الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويتقبلها عنده من الشهداء والصديقين.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس، ببالغ الأسى الطبيب الشاب محمود عبد القوى، مدرس مساعد الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة المنوفية، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء والصديقين.

كما نعت نقابة أطباء مصر تنعي ببالغ الأسى الطبيب الشاب الدكتور عاصم عبد اللطيف عبد المولى، استشاري التخدير والعناية المركزة بمحافظة الجيزة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يتقبله من الشهداء والصديقين.