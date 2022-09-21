اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:20 م
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نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمحيط مقابر المقطم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:50 ص
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمحيط مقابر المقطم رفع مخلفات الهدم بمحيط مقابر المقطم
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، برفع كافة التراكمات والرتش ومخلفات البناء والهدم الموجوده بمحيط مقابر المقطم اتجاه محور محمد ذكى، والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى بنطاق حي المقطم . 
 
 وتم الدفع ب3 لودر كبير و3 حفار وبيلدوزرات وعدد 25 سياره قلاب كبيره سكس ويل لرفع تلك التراكمات وفق المده الزمنية المحدده لذلك، وتم اليوم التنسيق بين الإدارة المركزية للنظافة بالتعاون والتنسيق مع الإنقاذ المركزي بالسيدة نفيسه وحلوان من خلال استخدام معدات الانقاذ المركزي بالبدء في رفع التراكمات تحت إشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس سيد عبد المقصود والمهندس محمد حسان مدير فرع الهيئة بحي المقطم. 
 
 يأتي ذلك باعتباره احد اهم الملفات التي توليها الدولة والإدارة المحلية أهمية كبرى على طول المحاور والكباري والشوارع لاستعادة الشكل والرونق الحضاري لما لها تداعيات إيجابية على الصحة العامة والبيئية والتي تنعكس على تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضاري الذي يليق بما تم من انجازات في ملف الطرق وفتح وخلق محاور ومداخل جديده للمواطنين تيسر حركة المرور والتنقل بارجاء العاصمة. 
 
 
 

القاهرة

نظافة القاهرة

محور محمد ذكي

الطريق الصاعد

المقطم



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