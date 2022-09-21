اليوم السابع
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نصب واشنطن التذكارى يتعرض للهجوم بـ"طلاء أحمر" .. صور

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:17 م
نصب واشنطن التذكارى يتعرض للهجوم بـ"طلاء أحمر" .. صور نصب واشنطن التذكاري
كتبت: نهال أبو السعود

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ألقت شرطة واشنطن القبض على مشتبه به بعد أن تعرض "نصب واشنطن" لهجوم تخريبى بطلاء أحمر ورسالة بذيئة مساء أمس، وأكدت الشرطة أنها تحتجز الرجل.

 

أظهرت الصور من National Mall رسما كبيرا بطلاء الرش الأحمر على قاعدة النصب التذكاري ، وبجانبه رسالة ظهرت: "هل كنت مندهشًا بهذا" وتحتها سطر يقول "الحكومة تقول تبا ".

 

 

تم إغلاق المنطقة المحيطة بقاعدة النصب التذكاري، حيث قامت شرطة بارك بالتحقيق في الحادث ليس من الواضح ما إذا كان النصب التذكاري سيعاد افتتاحه غدًا في ساعة الافتتاح المعتادة في الساعة 10 صباحًا.

 

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست ، سيتم ترميم النصب التذكاري من قبل حراس صيانة National Park Service. تم افتتاح نصب واشنطن التذكاري للجمهور في عام 1888 وتم بناؤه كنصب تذكاري لأول رئيس للولايات المتحدة ، جورج واشنطن، ويرتفع النصب التذكاري إلى ارتفاع 555 قدمًا في الهواء ، ويقف عند قمة المركز التجاري الوطني.

 

 

نصب واشنطن 1
نصب واشنطن 1

 

 

 

 

 

Cleanup begins after Washington Monument vandalized with red paint


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