نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بحى ثان المحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمحاسب سعد نصر رئيس حى ثان المحلة الكبرى، صباح اليوم، مشروعات الرصف والتطوير القائمة والتى تجرى بحى ثان المحلة ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2021.

وأوضح نائب محافظ الغربية أنه يتم الآن استكمال رصف شارع البحر، وذلك للحصول على تحسين مستوى الطرق بكفاءة عالية والعمل على توسعة حرم الطريق العام، كما وجه بسرعة نهو الأعمال بأعلى جودة وتسليمها فى الوقت المحدد لها، وكذلك ضرورة شن حملات يومية لنضافة الطرق.