اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة دمياط: مبادرة المتحدة تعيد للمجتمع "أخلاقنا الجميلة"

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:37 م
نائب رئيس جامعة دمياط: مبادرة المتحدة تعيد للمجتمع "أخلاقنا الجميلة" الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لخدمة المجتمع وشئون البيئة، أن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعد خطوة مهمة جدا لإنقاذ الشباب، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الثقافات المغلوطة التي أدخلتها وسائل التواصل الاجتماعي على أفكار شبابنا، لافتا إلي أن المبادرة  ستسهم بشكل كبير في استعادة المجتمع المصري ل " أخلاقنا الجميلة" 
 
وأضاف نائب رئيس جامعة دمياط، أن مبادرة "أخلاقنا الجميلة" تعد واحدة من أهم المبادرات المجتمعية في هذه الفترة، موضحا تأثيرها الإيجابي علي افكار المجتمع ومواجهة الأفكار الغريبة التي تداهم عقولنا لاسيما الشباب، موضحا أن الشركة المتحدة قدمت فكرة يمكنها التغير إلي واقع أفضل. 
 
 وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
 
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية. 
 
 

الشركة المتحدة

أخلاقنا الجميلة

جامعة دمياط

المتحدة للخدمات الإعلامية

مبادرة أخلاقنا الجميلة

رئيس جامعة دمياط



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص عن مبادرة المتحدة "أخلاقنا الجميلة": تذكرنا بالقيم الأصيلة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:51 م

دينا عبد العليم: هناك دعوات متطرفة تزعم الدفاع عن المرأة.. النائب الأول لرئيس تحرير اليوم السابع: فخورة أنى امرأة.. وهذه شروط حصول السيدة على حقوقها.. وتشيد بمبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:46 م

إنجي القاضي: هدف مبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة" احترام الإنسانية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:44 م

دينا عبد العليم تشيد بمبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة