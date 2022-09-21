نائب رئيس جامعة دمياط: مبادرة المتحدة تعيد للمجتمع "أخلاقنا الجميلة"

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لخدمة المجتمع وشئون البيئة، أن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعد خطوة مهمة جدا لإنقاذ الشباب، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الثقافات المغلوطة التي أدخلتها وسائل التواصل الاجتماعي على أفكار شبابنا، لافتا إلي أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في استعادة المجتمع المصري ل " أخلاقنا الجميلة"

وأضاف نائب رئيس جامعة دمياط، أن مبادرة "أخلاقنا الجميلة" تعد واحدة من أهم المبادرات المجتمعية في هذه الفترة، موضحا تأثيرها الإيجابي علي افكار المجتمع ومواجهة الأفكار الغريبة التي تداهم عقولنا لاسيما الشباب، موضحا أن الشركة المتحدة قدمت فكرة يمكنها التغير إلي واقع أفضل.

وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.