نائب رئيس "تنمية المشروعات" يشرح خدمات الجهاز وطرق الحصول على التمويل والدعم

كتب: أحمد قنديل

أوضح المهندس طارق شاش، نائب رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طبيعة المشروعات التي يدعمها الجهاز، موضحًا أن المشروعات المتناهية الصغر هى التي لا تزيد حجم مبيعاتها عن مليون جنيه خلال عام، بينما الصغيرة التي لا تصل إلى 50 مليون مبيعات خلال العام، مشيرًا إلى إنه فى حال أن المشروع قائم يتم النظر في حجم المبيعات، بينما إذا كان الطلب لدعم مشروع جديد فيتم الاعتبار لرأس المال.

وقال شاش، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الجهاز يدعم أى فكرة مشروع في أي قطاع يدر عائد ويحقق دخل، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية، وتتضمن تقديم دراسات جدوى استرشادية وإدخال المتقدم لدورة تدريبية لمدة يومين لتحديد فكرة المشروع وفقًا للقدرة المالية والمنطقة الجغرافية والخبرات السابقة، ثم الدخول في دورة تدريبية أخرى لبدء المشروع والتي تتضمن التدريب على المحاسبة والإدارة والأعمال المكتبية وإعداد دراسة الجدوى، ثم إعداد الدراسة لمدة شهر حتى موافقة المدرب، لافتًا إلى أن كل هذه البرامج عالمية ومعتمدة ومجانية.

وأضاف، في حال عدم توافر الأموال يقوم الجهاز بالتمويل لما ينقص مقدم الطلب، مشيرًا إلى أن هناك بكل فروع الجهاز بكل المحافظات مكتب يسمى "الشباك الواحد"، بغرض استخراج الرخصة والأوراق وكل المستندات المطلوبة لبدء المشروع، وبعد إقامة المشروع يعمل الجهاز على دعم المشروع وتسويق المنتجات.