مياه دمياط: رئيس مياه دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

دمياط معتز الشربينى

اجتمع العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وممثلى المقاول التنفيذى للمشروعات وممثلين عن الجهة الاستشارية، بالإضافة لعدد من قيادات الشركة وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الشركة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى والجارى تنفيذها ضمن قرى مركز كفر سعد بالمحافظة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات، واستعراض الموقف التنفيذى ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة إشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس الشركة علي ضرورة الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى التوقيتات المحددة وبالمستوى الفنى المحدد، وتذليل أى عقبات بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على التنفيذ والإشراف لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التى يحتاج لها المواطن بالمستوى اللائق.

ومن جانبه، أوضح عميد خالد جمال الدين بضرورة متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر مؤكد على المتابعة اليومية على أرض الواقع للوقوف على تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة فى تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصرى.