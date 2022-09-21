"مياه الشرب" بالجيزة تنظم قوافل مائية بقرى حياة كريمة بالصف وأطفيح

كتبت - مرام محمد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدداً من القوافل المائية بالقرى التى تشهد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تنفيذ مثل هذه القوافل؛ لتعزيز الشركة لدورها التوعوي، والمجتمعي، والخدمي بقرى حياة كريمة، مشيراً إلى أن تلك القوافل تؤثر بالايجاب على سلوكيات المواطن تجاه المحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأشار "بدوي"، إلى أنه تم تنظيم قوافل مائية بقريتي الأقواز والودي بمركز الصف، وقرية الكداية بمركز أطفيح، موضحاً أنه تم رفع عينات مياه عشوائية من المنازل؛ للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وفحص عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين، وعمل استقصاءات لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتلك القرى، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من الرسائل التوعية المائية للمواطنين، والتعريف بالقطع الموفرة وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه.

وتابع رئيس مياه الجيزة، تنوع قنوات الاتصال بين الشركة وبين جمهورها، لافتاً إلى أنه تم تعريف المواطنين بقنوات التواصل مع الشركة كالموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.