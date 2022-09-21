اليوم السابع
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معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم دورة تدريبية حول تطبيق نظام تحليل المخاطر فى تصنيع الغذاء

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:21 ص
معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم دورة تدريبية حول تطبيق نظام تحليل المخاطر فى تصنيع الغذاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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نظم معهد تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا محافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان " تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP  فى إعداد وتصنيع وتداول الغذاء  .

أكد الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ‏ (HACCP) هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

من جانبه، أشار دكتور عاطف عشيبة أن البرنامج تناول المكونات الأساسية للغذاء و تعريف وتاريخ وأهداف نظام الهاسب و  برامج المتطلبات الأساسية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة "الممارسات الجيدة للتصنيع و الإعداد لنظام الهاسب  انشاء الخطة – مراجعة وتقييم النظام – مثال تطبيقي على انشاء خطة الهاسب فى مجال تصنيع اللحوم".

كما تضمن التدريب معرفة عناصر نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة و متطلبات تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة و الإتجاهات الحديثة فى تطبيق نظام HACCP فى مجال تعبئة وتغليف الأغذية.


الغذاء

الاغذية

تغليف الاغذية

معهد تكنولوجيا الاغذية



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