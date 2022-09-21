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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:40 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية سياحية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:30 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 9 رحلات طيران دولية سياحية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية سياحية أغلبها قادمة من الدول الأوربية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 1500 راكب، يتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم للمطار ونقلهم إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم .
 
كانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى منذ السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، استقبال المطار 101 رحلة طيران بينها 3 رحلات داخلية فقط و98 رحلة دولية سياحية .
 
وتبين أن خلال الأسبوع من المقرر وصول 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و17 رحلة من ايطاليا، و17 من ألمانيا، و32 رحلة من التشيك، و18 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، و3 رحلات داخلية، ورحلة من لكسممبورج ورحلة من المجر واخرى من فرنسا، ورحلة من النمسا .

 


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