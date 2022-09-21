مطار الغردقة الدولى يستقبل 75 رحلة طيران تقل 11 ألف راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، حسب جداول التشغيل اليوم 75 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسيات الأوروبية، وفي مقدمة الاوربية الالمانية .

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن معدلات الوصول خلال الايام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي تعمل علي تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم في منتجعات وفنادق البحر الأحمر.