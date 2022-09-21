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مطار الغردقة الدولى يستقبل 75 رحلة طيران تقل 11 ألف راكب

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:21 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 75 رحلة طيران تقل 11 ألف راكب مطار الغردقة- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، حسب جداول التشغيل اليوم 75 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسيات الأوروبية، وفي مقدمة الاوربية الالمانية .
 
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن معدلات الوصول خلال الايام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي تعمل علي تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم في منتجعات وفنادق البحر الأحمر.
 
من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية سياحية أغلبها قادمة من الدول الأوربية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 1500 راكب، يتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم للمطار ونقلهم إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم .
 
كانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى منذ السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، استقبال المطار 101 رحلة طيران بينها 3 رحلات داخلية فقط و98 رحلة دولية سياحية .
 
 

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