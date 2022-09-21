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مصطفى مدبولى يتابع مع وزير التموين موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:37 م
مصطفى مدبولى يتابع مع وزير التموين موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية فى الأسواق. 
 
وأشار الدكتور على المصيلحي إلى أن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتاً إلى الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل. 
 
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، كما تتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.
 
وأضاف الوزير أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفي 5.4 شهر، كما يتوافر رصيد من الدواجن المجمدة تكفي 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفي 13.4 شهر، كما يوجد رصيد من المكرونة يكفي 5.4 شهر.

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مصطفى مدبولى

وزير التموين

اليوم السابع بلس

مخزون السلع



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