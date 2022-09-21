مصر تشارك فى معرض الخضر والفاكهه ببرلين مطلع العام القادم

برلين (أ ش أ)

تستقبل أرض المعارض بالعاصمة الألمانية برلين "ميسه برلين" زوارها من مختلف دول العالم للمشاركه فى المعرض التجارى الرائد لتجارة الفاكهة العالمية فى برلين خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2023.

وأوضح بيان للقائمين على المعرض، اليوم الأربعاء، أنه تم حجز مساحة أكبر بنسبة 25 في المائة بالفعل مما كانت عليه في عام 2022.

وتشارك مصر بصفه دورية في معرض الخضر والفاكهه حيث يعد قطاع الحاصلات الزراعية المصرية أحد أهم القطاعات التصديرية لمصر على مدار سنوات، بحجم صادرات سنوية تقترب من 3 مليارات دولار، وبلغ حجم صادرات هذا القطاع في الربع الأول من 2022 ما قيمته 618 مليون دولار، بحسب تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وفي هذا السياق يواصل القطاع الاشتراك في المعارض الدولية لزيادة الصادرات.

يشار إلى أنه وطبقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فإن مصر ساهمت من خلال قيام الشركات المصرية المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض فروت لوجستيكا الذى أقيم العام الجاري، بجهود المكتب التجاري المصري الذي يترأسه الدكتور عبد العزيز الشريف بإبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو حيث شارك بالمعرض 23 شركة مصرية ضمت شركات منتجة لمختلف المحاصيل الزراعية، منها 12 شركة شاركت من خلال الجناح المصري الذي افتتحه السفير المصري خالد جلال والذي أقيم على مساحة 221 مترا مربعا، بينما شاركت 11 شركة بصورة منفردة.