اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص جراء زلزال قوى بقوة 7.7 درجة غربى المكسيك

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:53 ص
مصرع شخص جراء زلزال قوى بقوة 7.7 درجة غربى المكسيك زلزال - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي شخص واحد مصرعه جراء الزلزال الذي ضرب غربي المكسيك، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال تسبب أيضا في تدمير المباني وقطع الكهرباء في جميع أرجاء المنطقة، مشيرة إلى أن الزلزال وقع تزامنا مع ذكرى الزلزالين المدمرين الآخرين اللذين ضربا البلاد عامي 1985 و2017

الشرطة تحدد أماكن المنازل المنهارة
الشرطة تحدد أماكن المنازل المنهارة

 

انهيار المنازل
انهيار المنازل

 

تدخل رجال الشرطة
تدخل رجال الشرطة

 

تهشم السيارات
تهشم السيارات

 

تهشم وجهات المنشآت
تهشم وجهات المنشآت

 

زلزال المكسيك
زلزال المكسيك

 

سقوط الكتب من أرفف المكتبات
سقوط الكتب من أرفف المكتبات

 

سقوط طبقات من الصخور على الطرق
سقوط طبقات من الصخور على الطرق

 

سقوط وجهات المبانى على السيارات
سقوط وجهات المبانى على السيارات

 

محاولة إزالة الأنقاض
محاولة إزالة الأنقاض

 

نزول الأهالى للشوارع
نزول الأهالى للشوارع

 

نزول المرضى من المستشفيات إلى الشارع
نزول المرضى من المستشفيات إلى الشارع

 

 


المكسيك

زلزال

انقطاع الكهرباء

زلزال المكسيك



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