مصرع شخص جراء زلزال قوى بقوة 7.7 درجة غربى المكسيك

أ.ش.أ

لقي شخص واحد مصرعه جراء الزلزال الذي ضرب غربي المكسيك، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر .

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال تسبب أيضا في تدمير المباني وقطع الكهرباء في جميع أرجاء المنطقة، مشيرة إلى أن الزلزال وقع تزامنا مع ذكرى الزلزالين المدمرين الآخرين اللذين ضربا البلاد عامي 1985 و2017



الشرطة تحدد أماكن المنازل المنهارة



انهيار المنازل



تدخل رجال الشرطة



تهشم السيارات



تهشم وجهات المنشآت



زلزال المكسيك



سقوط الكتب من أرفف المكتبات



سقوط طبقات من الصخور على الطرق



سقوط وجهات المبانى على السيارات



محاولة إزالة الأنقاض



نزول الأهالى للشوارع