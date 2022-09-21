مصرع شخص جراء زلزال قوى بقوة 7.7 درجة غربى المكسيك

لقي شخص واحد مصرعه جراء الزلزال الذي ضرب غربي المكسيك، وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال تسبب أيضا في تدمير المباني وقطع الكهرباء في جميع أرجاء المنطقة، مشيرة إلى أن الزلزال وقع تزامنا مع ذكرى الزلزالين المدمرين الآخرين اللذين ضربا البلاد عامي 1985 و2017
الشرطة تحدد أماكن المنازل المنهارة
انهيار المنازل
تدخل رجال الشرطة
تهشم السيارات
تهشم وجهات المنشآت
زلزال المكسيك
سقوط الكتب من أرفف المكتبات
سقوط طبقات من الصخور على الطرق
سقوط وجهات المبانى على السيارات
محاولة إزالة الأنقاض
نزول الأهالى للشوارع
نزول المرضى من المستشفيات إلى الشارع
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