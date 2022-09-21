مصرع شاب غرقا بنهر النيل بقرية دهتورة فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقي شاب مصرعه اليوم، غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة الخمسين عين في نطاق قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم انتشال الجثة وتحويله إلي مشرحة مستشفي زفتي العام.

تلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، أخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي، بمصرع شاب يدعي "عبودة م ه" غرقا بمياة نهر النيل بمنطقة الخمسين عين، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري .

وتم انتشال الجثمان وتحويلة الي مشرحة مستشفي زفتي العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة اعداد تقرير حول ظروف ملابسات الواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.