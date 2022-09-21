مستشفى أسوان الجامعى يجرى 44856 عملية جراحية خلال عام

أسوان - صلاح المسن

أجرى مستشفى أسوان الجامعى، 44.856 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، خلال عام مالي من شهر يوليو 2021 حتي شهر يونيه 2022، وذلك في إطار خدمة مرضى وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن المستشفى الجامعي أجرى 44.856 عملية جراحية متنوعة بأقسام المستشفى المختلفة وذلك طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات لعدد الحالات التي دخلت المستشفى الجامعى، خلال هذه الفترة في مختلف أقسام المستشفى والتي يبلغ عددها 36 قسماً علاجياً.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، إلى أن ذلك يأتي فى إطار المنظومة العلاجية والصحية، التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد والتي تشهد تطورا ملحوظا بالعمل لزيادة أعداد الاسرة وجودة الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن ذلك يأتي أيضاً في ظل الجهود الطبية التي تبذلها مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان، واهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن دخول مستشفي الباطنة الخدمة الطبية منحنا انفراجة في استقبال عدد أكبر من الحالات ودائما لغة الأرقام لا تكذب، فقدت حققت المستشفي الجامعي أرقام قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأشار الدهشوري إلى أن المستشفى الجامعي قامت من خلال وحدة العمليات بإجراء 44,856حالة عمليات جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بمختلف الأقسام وذلك خلال شهر يوليو 2021 م حتي شهر يونيه لعام الحالي 2022م، كما بلغ عدد حالات الاستقبال من يوليو الي ديسمبر 2021م من المترددين خلال هذه الفترة 141757 حالة، ومن يناير الي يونيه 2022 حوالي 149088حالة، ومن يوليو 2021 حتي يونيه 2022م حوالي 290845 حالة بقسم الاستقبال.

أما قسم العيادات الخارجية من شهر يوليو الي ديسمبر 2021 م حوالي 43751 ومن شهر يناير الي يونيه 2022 م حوالي 45341 ومن شهر يوليو 2021م حتي يونيه 2022م حوالي 89092 حالة، كما ذكرت الاحصائية أنه تم إجراء عدد 10959 عملية جراحية خلال شهر يوليو الي ديسمبر2021م ومن شهر يناير الي يونيه 2022م 11469عمليات ومن شهر يوليو 2021 حتي يونيه 2022م حوالي 22428 عملية جراحية، وذلك باجمالي 44,856 عملية جراحية.

وأكد "الدهشوري" أن ذلك من ثمار التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير أقسام المستشفي الجامعي والتي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء و إستشاري مختلف التخصصات بمختلف أقسام المستشفي الجامعي.

من جانبه أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المستشفي الجامعي استقبلت خلال شهر يوليو الي ديسمبر 2021م بقسم الاشعة التلفزيونية 13143حالة، ومن يناير الي يونيه 2022م حوالي 13049، ومن يوليو 2021م حتي يونيه 2022م حوالي 26192حالة أما قسم الأشعة العادية خلال شهر يوليو الي ديسمبر 2021م حوالي 30027،وخلال شهر يناير الي يونيه 2022م حوالي 30265،ومن يوليو 2021م حتي يونيه 2022م حوالي 60292حالة اما قسم الأشعة المقطعية خلال شهر يوليو الي ديسمبر 2021م حوالي 12284، ومن يناير الي يونيه 2022م حوالي 16644،ومن يوليو 2021م حتي يونيه 2022م حوالي 28928حالة، أما قسم الرنين المغناطيسي من شهر يوليو الي ديسمبر 2021م حوالي 1397 حالة، ويناير حتي يونيه 2022م حوالي 2495، ومن يوليو 2021م حتي يونيه 2022م حوالي 3892حالة، وبذلك بلغت إجمالي حالات الأشعة خلال شهر يوليو الي ديسمبر 2021م حوالي 56851، وخلال يناير إلي يونيه 2022م حوالي 62453، ومن يوليو 2021م حتي يونيه 2022م إجمالي 119304 حالة أشعة ويأتي ذلك في إطار الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمرضي بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.