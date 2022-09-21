مركز نخل بوسط سيناء يستعد بعرض معدات لأى أخطار سيول محتملة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعد مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، لأى أخطار سيول محتملة بوديان المنطقة خلال الفترة القادمة، وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، إنه تم تشكيل فريق العمل الذى تم تجهيزه من كافة القطاعات بالمركز استعدادا لمواجهة الأزمات وأخطار السيول المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن معدات تم تجهيزها فى انتظار إشارة الانطلاق حال تلقى أى شكاوى، إضافة لتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف بكافة مناطق وصول السيول المعروفة ومجارى الأودية التى تشهد مرور سيول منها.

وقال إن الاستعدادات تتم بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص ومديريات الخدمات كل فى نطاقه وتحت إشراف ووفقا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

من ناحيتهم استعد أهالى مركز ومدينة نخل بمناطق الوديان مبكرا للسيول بتجهيز ممرات للهرابات وهى خزانات استقبال مياه السيول، وعمل حواجز ترابية تقليدية حول الأراضى الخصبة لحجز المياه بها واعادة استخدامها فى أعمال الزراعة.

يذكر أن مركز نخل بوسط سيناء يعد من أكبر مراكز محافظة شمال سيناء وبنطاقه تمر مسارات أودية وتقاطع فى اتجاهات شمال وجنوب وشرق وغرب سيناء، وعند هطول أمطار على أعالى الجبال تصب فيها.



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