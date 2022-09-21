مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة إيقاع بعنوان "المصنع"

كتب: محمد الأحمدى

ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ورشة إيقاع بعنوان "المصنع" تستمر لمدة 3 أشهر على أن تكون مرة أسبوعيا مدتها 3 ساعات، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتتضمن الورشة تدريبات متنوعة لصناعة الإيقاع بدون آلات موسيقية منها استخدام الجسد (بادى بركشن) والتاب دانس (كلاكيت)، إذ يكتسب المتدرب مهارات مختلفة منها الأداء الحركى وكيفية العمل وسط فريق والتفكير بإبداع وتعليم الإيقاع بطرق مختلفة خارجة عن المألوف، على أن يكون نتاج الورشة عرض مسرحى.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسورا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.