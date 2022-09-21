مدير تعليم المنوفية يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

عقد محمود فولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور طارق سعد الدين وكيل المديرية وقيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية ومديرى إدارات الشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى والمشتريات والمخازن ومسئول اللامركزية ومسئول الأمن بالمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية للإدارات التعليمية ومدى جاهزية المدارس التابعة لها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 فى ضوء الكتاب الدورى رقم 27 بتاريخ 20/9/2022 بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

وأكد مدير المديرية على أننا نعمل جميعا فى ميدان واحد من أجل توفير منظومة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب عن طريق تطبيق كل التعليمات والقرارات واللوائح والكتب الدورية المنظمة للعمل، مشيرا إلى أهمية استغلال حصة الأنشطة التربوية التي سيتم تطبيقها هذا العام في اكتشاف الطلاب المبدعين والموهوبين وتقديم الدعم لهم وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم .

وقام مديرو عموم الإدارات التعليمية بعرض استعدادات إداراتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد ومناقشة المعوقات ووضع حلول لها، كما تم عرض موقف استلام مخصصات الإدارات التعليمية من الكتب الدراسية والمبالغ المالية الخاصة بأعمال الصيانة البسيطة من وحدة دعم اللامركزية كما تم أيضا استعراض خطة سد العجز في بعض التخصصات بالمدارس والتأكيد على سرعة تنفيذ كافة نشرات النقل والندب الجزئي والكلي بين المدارس والإدارات لسد العجز واستقرار العملية التعليمية مع ضرورة عدم السماح بوجود أي معلم داخل المدرسة بدون جدول ومراعاة العدالة في توزيع الحصص الاحتياطى، والتأكيد على الالتزام بتوزيع خطة تدريس المنهج الدراسي بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة .

وأكد مدير المديرية أهمية الالتزام بالقرار الوزاري المنظم لسداد الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات مع الإعلان عنها بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور مع الإعلان عن حالات الإعفاء من السداد طبقا للقرارات المنظمة لذلك .