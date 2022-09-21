اليوم السابع
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مدير تعليم الجيزة: حصول 25 مدرسة على اعتماد الجودة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:00 ص
مدير تعليم الجيزة: حصول 25 مدرسة على اعتماد الجودة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لـ"اليوم السابع"، إن الاهتمام بجودة التعليم يعد أحد أهم مؤشرات تقدم الدول، وخطوة ضرورية للإرتقاء بالعملية التربوية والوصول لأعلى مستوى من الإتقان والتميز في الأداء، مؤكدا على سعيهم وحرصهم الدائم للحصول على الاعتماد والجودة من خلال تقليل الكثافة الطلابية في مدارس الجيزة، والتي تعد أول مؤشرات جودة التعليم في المدارس فضلا عن جودة النظام التعليمي وواقع المدرسة وجودة التدريب المهني.
 
وتابع أن ما يقرب من 25 مدرسة بمحافظة الجيزة نجحوا خلال الفترة الماضية في الحصول على شهادة الاعتماد التربوي، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد مطابقتهم لمواصفات الحصول على شهادة الجودة، وذلك بفضل جهود العاملين فيها من المعلمين ومدراء المدارس، مؤكدا على أنهم يسعون لإدخال 40 مدرسة أخرى ضمن التقييم للحصول على الجودة والاعتماد المدرسى، من خلال تحقيق معايير مرتفعة في مخرجات التعليم والتعلم والوصول لبيئة تعليمية جيدة وتقليل الكثافات.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022. كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

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