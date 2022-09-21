مدرستان وموزع كهرباء لخدمة مدينتى العاشر والقرين بالشرقية بتكلفة 52.2 مليون جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي الأبنية التعليمية والكهرباء بمراكز ومدن "الإبراهيمية – القرين – العاشر من رمضان" بتكلفة 52 مليون و200 ألف جنيه، لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 42 مشروعا فى قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكبارى" بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأكد غارب، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من إنشاء مدرسة حسن إبراهيم العمدة للتعليم الأساسي بمدينة القرين بعدد 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه وأعمال التوسعة لـ19 فصلا بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق إستقرار التيار الكهربي أوضح محافظ الشرقية انه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء السدس ذو الجهد المتوسط بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة مالية 40 مليون جنيه.