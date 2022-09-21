محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا من السفارة الأمريكية للتنسيق لمؤتمر تغير المناخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، اليوم، وفدا من السفارة الأمريكية بالقاهرة ضم الوفد "جاكوب سيرفيس" منسق مؤتمر المناخ بالسفارة الأمريكية، و"كاثي كيرش" رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتكامل المناخي.

يأتى ذلك ضمن اللقاءات المتعددة مع السفراء وممثلي الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية للتنسيق حول مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، ضمن فعاليات زيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ لتفقد مركز المؤتمرات الدولية، وعددا من الفنادق، والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، في اطار الاستعدادات للاجتماع ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

COP 27.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالوفد، وقام باستعراض جهود الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذكر المحافظ علي سبيل المثال لا الحصرعدداً من المشروعات الجارية لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة بواقع 30 مشروعاً، منها توسعة مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة، وتطوير طرق المدينة، ومحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي.

ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرا بانورامية، ومشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومبني الرصد الأمني الموحد.

ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية.

ولفت المحافظ إلى أن مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية، الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء في قارة افريقيا.

وأشار المحافظ إلي مشروع الإنترنت فائق السرعة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 100 فندق، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 70 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

وأشار أيضا لمشروع تشغيل منظومة التاكسي الذكي، الذي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، حيث يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجري ربطها إلكترونيا عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها، مؤكدا ان جميع تلك المشروعات سيتم الانتهاء منها منتصف أكتوبر من العام الجاري قبل بدء فعاليات المؤتمر.

وأشار المحافظ لبدء فعاليات حملة تطعيم المواطنين بشرم الشيخ، ضد فيروس كورونا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً الي ان حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تهدف الي رفع الحالة المناعية للمواطنين في مواجهة المتحورات الجديدة لكوفيد 19 ومحاصرة وباء فيروس كورونا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء مؤكداً ان الحملة تستهدف جميع المواطنين والمقيمين في مدينة شرم الشيخ وضمن اجراءات الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.

وأشار فودة إلي أن اللقاء يأتي لإلقاء الضوء علي الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ ، والجهود المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام وسائل النقل المنخفض الكربون، و المبادرة الرئاسية لزيادة الوعي البيئي " اتحضر للأخضر" في اطار إقرار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة " مصر 2030".

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية وقام المحافظ بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية، وحضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.