محافظ بورسعيد: لجان مكثفة لبحث تقنين أوضاع الوحدات السكنية بحى الزهور

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل حي الزهور، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات وفوزي الوالي رئيس حى الزهور، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل فى حي الزهور خلال الفترة المقبلة، خاصة تكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات، والارتقاء بالمناطق الخدمية لتقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة للمواطن، فضلا عن متابعة مستجدات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بحي الزهور والذي يعد من اكثر الأحياء كثافة سكانية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم تشكيل لجان من إدارات التسكين بالمحافظة وحي الزهور للمرور على الوحدات السكنية بالحي، وذلك في إطار إجراءات المحافظة التي تتخذها لحصر الوحدات السكنية التي يتم بيعها وشرائها ، و متابعة تتفيذ إجراءات تقنين الوحدات السكنية بالحي، و تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل فى الإدارات المختصة بهذا الشأن ، للاستفادة من تلك الإيرادات فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المحافظة.