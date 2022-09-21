اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تكريم المتفوقين دراسيًا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:54 ص
محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تكريم المتفوقين دراسيًا حفل تكريم المتفوقين دراسيًا
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حفل تكريم المتفوقين بالشهادات العامة والأزهرية الذي نظّمته إحدى الجمعيات بالخارجة، مساء أمس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والقيادات الشعبية والتنفيذية. 
 
وأثنى المحافظ على دور جمعيات المجتمع المدني النّشِطة في دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، مُوصيًا بمواصلة الجهد للحفاظ على القمة وراجيًا لأبناء المحافظة دوام النجاح والتفوق.

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