محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذى بحضور القيادات التنفيذية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، حيثُ استهل الاجتماع مُعربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة والذى تكلل بزيادة الحقول الإرشادية إلى 1500 فدان بزيادة 800 فدان عن العام الماضي تعزيزًا للطفرة الزراعية والاستثمار على أرض المحافظة.

وجاءت أهم القرارات ما يلى:

◾️ الجاهزية وحُسن الاستعداد بكافة القطاعات بالتزامن مع احتفالات العيد القومي واستضافة المُلتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية.

◾️الجاهزية التامة بجميع مدارس المحافظة وإنهاء التجهيزات الفنية والإدارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

◾️بدء مواعيد العمل الرسمية بالمصالح الحكومية من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 ظهرًا بدايةً من شهر أكتوبر.

◾️حصر حالات التعدي على الأراضي والمحال التجارية دون تراخيص للتصالح أو إدراجها ضمن الموجة 20 و 21 لإزالة التعديات.

◾️تخصيص حافلة لنقل الطلاب بقرى بشائر خير الوادي إلى المدارس ذهابًا وإيابًا وتتكفل المحافظة ب 50% من المصاريف.

◾️تشديد الرقابة على المخابز والأسواق لمراقبة جودة المنتجات وضبط الأسعار.

◾️البدء في أعمال تصميم المجمع الإسلامي بمركز باريس وتجهيز الأرض تمهيدًا لبدء الإنشاء.

◾️تخصيص قطعة أرض 6000م لصالح إنشاء مدرسة المنيرة الإعدادية

◾️تخصيص 434م لإقامة مسجد بمنطقة الممشى السياحي بالخارجة

◾️ تخصيص 500م لإنشاء دار حضانة نموذجية بمركز بلاط

◾️تخصيص 500م من حديقة حي البستان لإنشاء دار حضانة لخدمة سكان الحي.