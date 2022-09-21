محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات تقنين عدد من الطلبات على أراضى الدولة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد من الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومسئولي إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، وكذلك فحص عدد من التظلمات.