محافظ المنوفية يحيل مسئولى التحصيل بمستشفى تلا المركزى للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئولى التحصيل بمستشفى تلا المركزى للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك للتحقيق في واقعات تزوير مستغلين صفتهم الوظيفية بالتلاعب والتغيير في دفاتر صحة 19/ أ و أوراق ودفاتر وسجلات ذات قيمة مالية إستغلالاً غير مشروعاً بهدف الإستيلاء علي المال العام ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ، والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وتبين من خلال الفحص وما أسفرت عنه أعمال لجنة التفتيش المالى والإدارى المشكلة بمديرية الصحة لفحص أعمال مسئولى التحصيل بمستشفى تلا ضمن خطة التفتيش لشهر مايو 2022 من واقع دفاتر العًهد والمرتجع ، حيث تبين قيام مسئولى عهدة إيصالات صحة 19 / أ بالتلاعب بالدفاتر والإيصالات والتغيير فيها لإثبات بيانات ومبالغ غير حقيقية محاولين إدخال الغش والتدليس رغم مخالفة ذلك للإيهام بأن تلك المبالغ المدفوعة تم تحصيلها من المواطنين نظير تلقى الخدمة بالمستشفى بالمخالفة للواقع ، حيث اتضح لدى مقارنة ذلك بصورة ذات الإيصالات بقسم مقدم الخدمة للمرضى قيامهم بالاستيلاء على الفروق المالية وبدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح بطرق ملتوية وغير مشروعة مما يعد تعدياً وعدواناً غير مشروعاً على المال العام مخلين بذلك واجبات الوظيفة العامة والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.