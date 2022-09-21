محافظ المنوفية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ5 قرى بأشمون

فريق المحافظات

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بقرى سنتريس وقورص ودروة وكفر صراوة وصراوة بمركز أشمون وذلك ضمن المشروع العملاق للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، رافقهم خلالها مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

بدأت الجولة بتفقد مبنى الإسعاف الجديد بقرية سنتريس والمقام على مساحة 250م ، وكلف المحافظ مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة بإعداد حصر شامل لكافة معوقات استلام نقاط الإسعاف الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية بقرى مركزى الشهداء وأشمون، وكذا توصيلات المرافق الخاصة بها والعرض عليه لتقديم التيسيرات اللازمة و تلافى تلك الملاحظات فوراً ، فضلا عن ضرورة توفير نوبتجية أمن بكل نقطة إسعاف على مدار اليوم لضمان انتظام سير العمل ، فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالبدء في زراعة وتشجير المدخل الرئيسي لقرية شما بداية من مدخل القرية وحتى السوق النموذجي والاعتناء بها ورى تلك الأشجار بصفة دورية للارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهراً جمالياً بالمنطقة.

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بدروة إنشاء جديد علي مساحة 670م2 بنسبة تنفيذ 90% ، وكذا تفقد التشطيبات النهائية بالوحدة الصحية بصراوة إنشاء جديد بمساحة 1300 م ونسبة تنفيذ 80%، حيث من المقرر إنهاء كافة الأعمال خلال شهر ، هذا وتم تفقد مدرسة كفر صراوة التجريبية إنشاء جديد علي مساحة 2500م2 وتضم 28 فصل دراسي وملعب لكرة السلة والطائرة ، حيث أمر المحافظ بفتح 2 فصل دراسي بمرحلة رياض الأطفال لاستيعاب مزيد من الأطفال خدماً لأهالي القرية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية للموقف الحضارى بقورص بمساحة 470 م ويسع 20 سيارة، وكذا تفقد السوق النموذجي بالقرية على مساحة 780 م ويضم 38 باكية، ووجه المحافظ القائمين بتقفيل 50 % من الباكيات بالسوق الحضارى بقورص وتعميمها على كافة الأسواق الحضارية لضمان توفير المزيد من فرص العمل للشباب من الأهالي ، فضلا عن توسعة الموقف الحضارى بقورص لاستيعاب أكبر عدد من السيارات وإنشاء أكشاك نموذجية لتقديم الخدمات المتنوعة للموقف ، كما تم تفقد السوق الحضاري بدروة على مساحة 661 م ويضم 25 باكية.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية وبالأخص مبادرة "حياة كريمة " كونه مشروعا قوميا عملاقا وأحد أهم المبادرات التي تهتم بتطوير وتحسين حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل من خلال رفع وتطوير قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى بكافة القطاعات الخدمية وجعلها متكاملة من كافة الجوانب.