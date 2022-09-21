محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بكفر المصيلحة

المنوفية - فريق المحافظات

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف بكفر المصيلحة بنطاق حى شرق شبين الكوم، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، رافقه المستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس حي شرق شبين الكوم.

واستهل محافظ المنوفية، جولته بمتابعة أعمال الرصف بشارع عبد العزيز فهمى حتى امتداد المقابر بطول (630) م، وشارعى عبد الحميد عمر بطول (120)م ومدرسة الشهيد فوزى فياز بطول (120) م، حيث جارى أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية وإنشاء الأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك، فضلا عن رفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء بلاعات الأمطار بالشوارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات وتحسين المظهر العام بشوارع العاصمة .

وخلال تفقده لأعمال الرصف، أشار المحافظ إلى أنه جارى الإنتهاء من كافة الأعمال المقررة بخطة تطوير المناطق غير المخططة بنطاق حي شرق شبين الكوم بنواحي ميت خاقان و كفر المصيلحة خلال أسبوعين بواقع (56) شارع بنسبة تنفيذ قاربت على (95%) ومنها (شارع الوراقى ، زيد بن الحارث ، عمر بن الخطاب ، سعيد أبو ذكرى ، عاصم حما ، الطريق الرئيسى بميت خاقان ، السروى ، مدرسة الزراعة ، وكذا شارع مكتبة سمسم ، حسن البصرى ، كوادى ، عبد الرحمن حجازى ، صيدلية سامية ، أشرف عمارة ، إيهاب رزق ) ، مؤكدا أن أعمال التطوير التى تم تنفيذها بأحياء شرق وغرب شبين الكوم قد ساهمت وبشكل ملحوظ فى تحقيق طفرة ملموسة في شوارع العاصمة وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أن ملف تطوير المناطق غير المخططة يأتى على رأس أولويات واهتمام الدولة من خلال تطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووضع خطة طموحة لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم، وذلك فى ضوء خطة الدولة الاستراتيجية لحصر تلك المناطق لتطويرها وامدادها بكافة المرافق ، حيث بدأت بالمرحلة الأولي بـ 3 مناطق ( قبلي وبحري والعزبة الغربية ) بواقع (176) شارع بنطاق حي غرب والعزبة الغربية بتكلفة إجمالية بلغت (310) ملايين جنيه، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة (80) شارع ومتفرعاتها بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان وكذا الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق شبين الكوم بتكلفة إجمالية (130) مليون جنيه .