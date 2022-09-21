محافظ القليوبية: مراجعة شبكات الأمطار وتسليك البالوعات ومصارف أنفاق السيارات

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بضرورة مراجعة شبكات الأمطار ومتابعة تسليك بلوعات صرف الأمطار داخل المراكز والمدن والأحياء وخاصة مصارف أنفاق السيارات والوقوف على مدى صلاحيتها.

وأكد المحافظ، على التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، للتاكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية للتدخل السريع فى حالة وجود اعطال واستعداد وجاهزية مولدات الكهرباء الثابتة والمتنقلة بمحطات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجارى تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد محمد أبو سعده مدير المرور بالمحافظة، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، وشرين شوقى أمين عام جامعة بنها، ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات وجميع الأجهزة المختلفة.

وأكد استمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة، بمشاركة مديرية أمن المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، والتصدى بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدوله والمواطنين.

واستكمل محافظ القليوبية، توجيهاته مشددا على دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء، وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف حيث استعرض الموقف الحالى لملف تقنين أراضى الدولة من حيث (سداد رسوم الفحص، سداد رسوم المعاينة، ملفات تحت الدراسة، ملفات مرفوضة، عقود مسجلة وغير مسجلة، إجمالى عدد الطلبات، جملة المتحصلات)، فضلًا عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التى من شأنها تذليل معوقات سير العمل، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما بإعتبارهم من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، كما شدد المحافظ على ضرورة إنجاز باقى الملفات المتأخرة وسرعة الانتهاء منها.

كما وجه الهجان، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث أكد المسئولين عن المبادرة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقًا للجدول الزمنى المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة ويتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع.

كما وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل العام الدراسى الجديد والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والشبابيك ولمبات الإضاءة والمراوح الجانبية وأسلاك الكهرباء المكشوفة وتثبيت البوابات الحديدية جيدًا.

كما شدد، على عدم تواجد زجاج مكسور والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعمل عزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية، مؤكدا أيضا على تواجد عمالة كافية داخل المدارس وعدم تأخير مرتبات العمالة الموسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذى لمحافظة القليوبية بقيادة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجارى تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد محمد أبو سعده مدير المرور بالمحافظة، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، وشرين شوقى أمين عام جامعة بنها، ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات وجميع الأجهزة المختلفة.

كما وجه المحافظ، أيضا رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية التأكيد على التواصل الفعال مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فيما يحقق الصالح العام ويتحقق من خلاله المردود الإيجابى لدى المواطنين.

وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مدير مديرية الطرق لمراجعة أعمال الرصف مع المقاولين من حيث المواصفات والسمك المطلوب والالتزام بالمواصفات القياسية لتسليم الطرق وفق ما تم التعاقد عليه فى المناقصات المطروحة.