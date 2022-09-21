اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يخصص قطعة أرض بالوايلى لإنشاء مبنى مديرية الإدارة المالية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:53 م
محافظ القاهرة يخصص قطعة أرض بالوايلى لإنشاء مبنى مديرية الإدارة المالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة والبالغ مساحتها 1087 متر والمعروفة بالقطعة رقم (30) من تقسيم المنطقه الصناعية بالوايلى لصالح المديرية المالية لمحافظة القاهرة لإقامة مبنى للمديرية. 
 
كما شمل التخصيص لإنشاء مركز تدريب ملحق به وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
 
ونص القرار على أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمد والاستخدام المعتمد، كما ألغى القرار التخصيص فى حالات عدم قيام الجهة الصادر لصالحها القرار إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الوارد ة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.

القاهرة

الادارة المالية بالقاهرة

الجريدة الرسمية

قرارات الجريدة الرسمية

محافظ القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة