محافظ الفيوم يعتمد المخططات التفصيلية لـ5 مراكز

الفيوم رباب الجالى

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، المخططات التفصيلية لعدد 5 مراكز بالمحافظة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تلك المخططات، بجلسته التي عُقدت أول أمس الاثنين، وذلك بناءً على استعراض ومناقشة محضر الاجتماع الخاص بهذا الشأن، والذى عُقد بتاريخ 18 من شهر سبتمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي بإدارة التخطيط العمراني.

وأشار محافظ الفيوم، إلي أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها تشمل مراكز الفيوم وإطسا وطامية وسنورس وابشواي، لافتاً ان تلك المخططات تساهم في تنظيم أعمال البناء، وكذا تنظيم المشهد العمراني بما فيها من مناطق اقتصادية بالمحافظة.