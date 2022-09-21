محافظ الشرقية يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 85 طالبا وطالبة من أوائل شهادات (الثانوية العامة - الثانويه الأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج - ذوى الهمم - الإعدادية العامة - الإعدادية الأزهرية) بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق فى المراحل التعليمية المختلفة فى احتفالية أقامتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة بقصر ثقافة الزقازيق، حضر فيها الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و سعد الفرماوي السكرتير العام وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من مديري الإدارات التعليمية ومديري مدارس الطلاب المتفوقين والطلاب المكرمين وأسرهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للاحتفال بهم وتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنياً لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

كما أشاد محافظ الشرقية بتفوق الطلاب من ذوي الهمم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في الشهادة ( الثانوية العامة والأزهرية ) وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة.

وأكد المحافظ أهمية العلم والتعلم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وقال أن الجمهورية الجديدة تقوم على العلم والتعليم والتعلم وصولا للهدف الاسمي لتحقيق الحلم والنهوض بالبلاد.

ومن جانبه قدم محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية لمشاركته احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ليؤكد أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعي جاهدة للنهوض بالعملية التعليمية وتكريم المتفوقين لحثهم على الاستمرار في التفوق وتحقيق أعلى الدرجات وحصد المراكز الأولى علي مستوى المحافظة والجمهورية، مقدماً الشكر لمحافظ الشرقية العالم والمفكر والذى يضع العلم على قائمة أولوياته ودائم التواصل مع العاملين بالمنظومة التعليمية لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

بينما أوضح الدكتور السيد الجنيدى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية أن احتفالية اليوم تأتى فى إطار حرص المحافظة والمنطقة الأزهرية ومديرية التربية والتعليم على مشاركة أبنائنا المتفوقين فرحتهم بالتكريم والتقدير من محافظ الشرقية، وفى حضور أولياء أمورهم تشجيعاً لهم على الاستمرار فى النجاح والتفوق فى دراستهم الجامعية المقبلة.

وعلى هامش الاحتفالية كرم محافظ الشرقية الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية السابق بمنحة شعار المحافظة تقديرا لأدائه المتميز خلال فترة عملة بالمنطقة، كما قام المحافظ بإهداء شعار المحافظة وشهادة تقدير للدكتور السيد الجنيدى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالشرقية والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم لدورهما في الإشراف على العملية التعليمية وحصد أبنائنا الطلاب لمراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية والمحافظة.

وفى نهاية الاحتفالية أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية ودعوته لهم لحضور احتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ليمثل لهم دافعاً نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح كما قاموا بالتقاط صور تذكارية مع المحافظ مقدمين الشكر والتقدير له ولجميع القائمين على التعليم العام والفني والأزهرى.