محافظ الجيزة يوجه بفتح شارع لتسهيل تنقل المزارعين إلى أراضيهم بالواحات

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات الخدمية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وسرعة الاستجابة لها وحلها والعمل على إزالة أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه الدوري مع المواطنين، والذي يحرص على تنظيمه بشكل أاسبوعي لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التي تواجهم والعمل على حلها.

وشهد لقاء محافظ الجيزة، بحث شكوى مواطن من غلق الشارع الرئيسي بناحية حطية العيون بقرية القصر مما يعوق وصول المواطنين إلى مزارعهم، حيث وجه اللواء أحمد راشد، على الفور رئيس مركز الواحات باتخاذ الإجراء اللازم نحو فتح الشارع أمام حركة المواطنين؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالواحات البحرية.

كما كلف المحافظ، رئيس مركز الصف بسرعة الاستجابة لشكوى مواطن خلال الاجتماع بإزالة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الشوبك الشرقي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين إلى جانب تدعيم شبكة الإنارة بالقرية لتحسين حركة سير المواطنين.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز الصف بإزالة حالتين بناء مخالف بمنطقة حوض السنطة والحاجر بعرب أبو ساعد، استجابة لشكوى المواطن خلال اللقاء.

كما شدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء على إزالة كافة المظاهر السلبية التي من الممكن أن تمثل خطورة بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات الموجودة على حرم الطريق العام وأرصفة المشاه وعدم السماح باستغلاله بأي شكل من الأشكال دون وجه حق.

وشملت الشكاوى التي تقدم بها المواطنين إلى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة خلال أسبوع، حيث تم حل 25 شكوى، تنوعت ما بين وجود إشغالات وقاعات أفراح مخالفة ومخالفات بناء ومراكز صحية مخالفة وبروز للمحال التجارية وإدراج بمعاشات تكافل وكرامة، وقد تم التعامل الفوري حيال كافة الشكوى المقدمة من المواطنين وحلها.

جاء اللقاء الذي عقده المحافظ مع المواطنين، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ورؤساء مركز الصف والواحات البحرية ومدير إدارة خدمة المواطنين.