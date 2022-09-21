محافظ الجيزة يكافئ نائب رئيس حى جنوب ومشرف النظافة بالحى

كتبت - مرام محمد

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، كلا من الششتاوي محمد الششتاوي نائب رئيس حي جنوب الجيزة لقطاع النظافة، وطارق حامد مشرف النظافة بحي جنوب بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، حيث قرر منحهما مكافأة مالية وذلك لتفانيهما في العمل وقيامهما بالمهام المكلفان بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة ومتابعه انتظام منظومة الجمع السكنى والشركات العاملة بها والمرور الدورى على المنازل لجمع القمامة الأمر الذي انعكس علي حالة الشوارع وحدوث تحسن ملحوظا في منظومة النظافة بالحى.

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من السكرتير العام للمحافظة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بقطاعات الحي وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.

كما قرر المحافظ مكافأة عاملين للنظافة بحي جنوب لتفانيهم في العمل وتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه، لافتا أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء نواب رؤساء الأحياء والمراكز لقطاع النظافة وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة النظافة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعة منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام علي أكمل وجه.