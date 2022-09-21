اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يستضيف 100 طفل من ذوى الهمم لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:40 م
محافظ الإسكندرية يستضيف 100 طفل من ذوى الهمم لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية محافظ الإسكندرية يستضيف 100 طفل من ذوى الهمم
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 100 طفل من ذوي الهمم والأيتام، بمبنى الديوان العام بالمحافظة، لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية عليهم، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

ورحب المحافظ باسمه وباسم قيادات محافظة الإسكندرية بجميع الحضور، معربًا عن بالغ سعادته بتواجده وسط أبنائنا من  الأيتام وذوي الهمم، لافتاً إلى أن التواجد معهم له مذاق خاص.

وأكد حرص المحافظة على رعاية مثل هذه الاحتفالية لإدخال البهجة عليهم، خاصة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد،  متمنيًا أن تكون هذه بمثابة عادة سنوية يتم تنفيذها بمبنى ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة.


ذوى الهمم

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

مستلزمات المدارس

المجتمع المدنى



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