محافظ أسوان يستمع لمطالب 25 مواطنا خلال اللقاء الأسبوعى

وخلال اللقاء الجماهيرى الذى حضره مسئولي الجهات التنفيذية المعنية أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بصرف إعانات مالية عاجلة تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه من مبادرة " الناس لبعضهم " ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف 500 جنيه شهرياً لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر لحالات تعانى من عدم تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة ، بالإضافة إلى تسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلع أساسية تلبى متطلبات الحياة اليومية.

وأصدرت مديرية الصحة، قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية ، مع صرف الروشتة العلاجية لعدد من الحالات الأخرى من خلال المبادرة الإنسانية بشكل دورى.

وكلف المحافظ، مبادرة الناس لبعضهم أيضاً بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لرفع كفاءة أسقف بعض المنازل ، وتوفير السلع والأصناف الغذائية المختلفة لأحد محلات البقالة ، بجانب تسليم أجهزة منزلية لإحدى الحالات مراعاة لظروفها الأسرية.

ووجه اللواء أشرف عطية بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدراسة تخصيص محلات فى السويقات المغلقة لبعض الحالات ، وهو الذى يتوازى مع قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لحالات أخرى من الشباب والفتيات فى القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة ، علاوة على قيام مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبناء بعض الحالات والأسر الغير قادرة والأكثر إحتياجاً من المصروفات المدرسية.

وأكد محافظ أسوان، أنه لا مجال لتخصيص أى وحدات سكنية جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمى لوزارة الإسكان لطرحها ضمن الأنماط السكنية المتنوعة بمدينة أسوان الجديدة.